Украинская разведка собирает важные сведения разными способами, в том числе с помощью эскортниц и проституток, заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. В интервью журналистке Рамине Эсхакзай на YouTube-канале он отметил, что это распространенная и эффективная практика.

По словам Буданова, «мужчины в расслабленном состоянии охотнее делятся тем, чем не поделились бы в обычных обстоятельствах». Он также подчеркнул, что количество женщин в оперативных подразделениях постоянно растет, а в боевых — тоже, хоть и медленнее. По его оценкам, сейчас в ГУР служат около полутора тысяч женщин.

Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский назвал украинское женское подразделение «Ведьмы Бучи» исключительно рекламным проектом, которое не выполняет реальных боевых задач, а создано исключительно для пиара. Он также предположил, что осенью украинские власти могут объявить мобилизацию женщин и медработников для восполнения потерь.

До этого Верховная рада Украины приняла законопроект, позволяющий призывать на службу в ВСУ граждан старше 60 лет. Отмечается, что призывать могут и мужчин, и женщин, а верхней планки по возрасту нет.