Рада приняла закон о мобилизации в ВСУ мужчин и женщин старше 60 лет

Рада приняла закон о мобилизации в ВСУ мужчин и женщин старше 60 лет «Страна.ua»: мужчин и женщин старше 60 лет могут начать призывать в ВСУ

Верховная рада Украины принял законопроект, позволяющий призывать на службу ВСУ граждан старше 60 лет, сообщает «Страна.ua». Отмечается, что призывать могут и мужчин, и женщин, а верхней планки по возрасту нет.

Также сообщается, что, если доброволец — офицер, командир части должен дать письменное согласие на это после решения ВВК и Генштаба. Полноценный годовой контракт будет заключен по завершении двухмесячного испытательного срока.

Ранее журналист Чей Боуз заявил, что властям Украины под руководством президента Владимира Зеленского становится все сложнее мобилизовать новых военнослужащих для вооруженных сил страны. Он отметил, что население начинает открыто сопротивляться.

Прежде офицер подразделения «Нахтигаль» 413-го батальона «Рейд» ВСУ Василий Халамай выразил мнение, что сопротивляющихся мобилизации украинцев необходимо «морально уничтожить и наказать физически». В дополнение он назвал этих людей подонками, которые нападают на людей, выполняющих свои служебные обязанности.

Также сообщалось, что среди украинских солдат царит обреченность из-за насильственной мобилизации и осознания бесперспективности конфликта с Россией. Бойцы понимают, что их используют в чужих интересах, но не могут ничего изменить, резюмировал он.