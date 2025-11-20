Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 15:53

Общественница предупредила об опасности зарубежных «модельных» конкурсов

Ирина Волынец: школьниц отправляют в эскорт под видом конкурсов моделей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Школьниц могут отправить в эскорт под видом зарубежных «модельных» конкурсов, рассказала НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она отметила, что часто обмануть могут даже родителей девочек.

Очень часто это преподносится как участие в международном соревновании, а деньги якобы выплачивают за победу. Семья в итоге счастлива и ничего не знает. А все это чревато не только растлением несовершеннолетних, но и гибелью наших девочек, — рассказала Волынец.

Она отметила, что также обмануть могут и девушек, которым уже исполнилось 18 лет. По ее мнению, никакие деньги не компенсируют проблемы, которые могут появиться после поездки.

Ранее появилась информация, что российские школьницы обманывают родителей, чтобы отправиться в Объединенные Арабские Эмираты для участия в вечеринках с шейхами. Под предлогом «модельных туров» родители подписывают нотариальное согласие на выезд своих 16-летних дочерей в Дубай, не подозревая об истинном характере поездки.

