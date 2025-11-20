Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 10:26

Российских школьниц заманивают в эскорт «модельными турами» в ОАЭ

SHOT: 16-летних россиянок заманивают в Дубай для вечеринок с шейхами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Российские школьницы обманывают родителей, чтобы отправиться в Объединенные Арабские Эмираты для участия в вечеринках с шейхами, сообщает Telegram-канал SHOT. Под предлогом «модельных туров» родители подписывают нотариальное согласие на выезд своих 16-летних дочерей в Дубай, не подозревая об истинном характере поездки.

Агенты модельного бизнеса активно вербуют несовершеннолетних девочек из России, обещая им дорогие подарки, новейшие смартфоны и высокие заработки. По заверениям вербовщиков, за месяц можно получить до 4 млн рублей, а также дополнительные бонусы в виде ювелирных изделий и других ценных презентов от состоятельных шейхов.

Для участия в отборе от девочек требуют предоставить видео в купальнике, демонстрирующее походку, а также фотографии. Хотя организаторы представляют эти поездки как модельные туры, они с самого начала достаточно откровенно объясняют реальный характер работы на мероприятиях с шейхами. Большинство вербуемых школьниц происходят из неблагополучных семей и скрывают истинные цели поездки от родителей. Опытные участницы подобных программ предупреждают, что это прямой путь в эскорт-услуги.

Ранее СМИ писали, что московские эскорт-услуги подорожали в два раза из-за роста расходов на косметологические процедуры, пластическую хирургию и аренду жилья. Стоимость стандартного часа услуг увеличилась с 10 тыс. рублей до 15-20 тыс. рублей, а предложения с расширенным сервисом выросли в цене с 20 до 30-40 тыс. рублей.

