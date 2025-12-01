Порномодель начала продавать бутылки со своими слезами

День матери
Американская порномодель Лиз Ривер начала продавать бутылки со своими слезами перед Рождеством, пишет Need To Know. 44-летняя женщина уже 23 года выкладывает в свой аккаунт эротический контент. По ее словам, перед новогодними праздниками она всегда хочет получить побольше денег.

Я никогда не была из тех, кто сдерживает слезы, — я всегда была очень чувствительной, — призналась американка.

Женщина призналась, что однажды выложила в соцсетях пост о том, как она может расплакаться по запросу. Один мужчина откликнулся и заплатил ей за 20-минутное видео, где она сидела в обычной одежде и рыдала.

Одна бутылка стоит 500 фунтов стерлингов (52 тыс. рублей). Модель намерена потратить заработанные деньги на подарки для четверых детей. Продажа слез позволит ей собрать всех родственников с разных концов США и купить живую елку вместо искусственной.

Ранее стало известно, что модель OnlyFans Авалон Саф, использующая псевдоним Лана, продает видео со своими метеоризмами. За каждый такой ролик она получает около $200 (примерно 16 тыс. рублей).

