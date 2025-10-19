OnlyFans-модель получает $200 за видео со своими метеоризмами

Модель OnlyFans Авалон Саф, использующая псевдоним Лана, нашла необычный способ заработка, продавая видео со своими метеоризмами, сообщает New York Post. Согласно информации источника, за каждое такое видео она получает около $200 (примерно 16 тыс. рублей).
В материале говорится, что девушка присоединилась к платформе около года назад и специализируется на создании контента для людей с различными фетишами. Ее бойфренд Райан поддерживает ее начинания и часто участвует в съемках, отметили в издании. По словам партнера модели, идея монетизировать метеоризмы возникла как шутка из-за «отвратительных» звуков.
Основной доход девушка пока получает от работы стриптизершей: работая несколько ночей в неделю, она также активно развивает свой OnlyFans-канал. Модель предпочитает продавать контент напрямую фанатам, чтобы избежать 20% комиссии платформы.
Ранее бывшая звезда кино для взрослых Sky Bri вернулась в индустрию и на сайт OnlyFans из-за измены своего парня. Девушка отказалась от карьеры, пока ее молодой человек публично флиртовал с другими.