13 августа 2025 в 15:38

Бывшая порнозвезда вернулась в индустрию после измены парня

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бывшая звезда кино для взрослых Sky Bri вернулась в индустрию и на платформу OnlyFans из-за измены ее парня, ютубера Ника Найерсины, передает Where is the Buzz (WitB). Пока она отказывалась от карьеры, молодой человек публично флиртовал с другими.

Я ушла на пенсию полтора года назад. А он… флиртует с девушками в видео и постоянно снимает их в своих роликах. Для меня это тяжело — я от всего этого отказалась. Я бы так никогда не поступила, — призналась порнозвезда.

До отношений с ютубером Sky Bri была популярна в индустрии для взрослых и зарабатывала крупные суммы благодаря своей работе. Девушка подчеркнула, что отказалась от карьеры и общения с другими мужчинами только для того, чтобы построить традиционные отношения с Найерсиной.

Ранее в Финляндии уволили преподавателя одного из крупнейших образовательных учреждений страны после того, как на OnlyFans всплыла его эротическая фотосессия со студенткой. Он был сотрудником профессионального училища Keuda, съемки проходили в филиале учебного заведения в Ярвенпяя.

