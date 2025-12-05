Откровенные фото и видео украинского прокурора засветились на OnlyFans

Эротические видео и фото с участием прокурора Новобоварской окружной прокуратуры Харькова появились на платформе OnlyFans, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, после того как материалы попали в открытый доступ, страница и все данные были удалены, а в ведомстве заявили, что конфиденциальную информацию слил бывший возлюбленный женщины с целью мести.

В материале говорится, что информация о том, сколько именно прокурор заработала на продаже контента, неизвестна. В ее декларации за 2024 год указаны только зарплата и незначительные социальные выплаты, отметил канал.

Ранее сотрудницу полиции города Буэнос-Айрес в Аргентине временно отстранили от работы из-за контента откровенного характера в социальных сетях. По мнению коллег, она нанесла ущерб учреждению. Также отмечается, что контент создавался, когда женщина была на больничном.

До этого королева красоты из Таиланда, 27-летняя Суфани Нойнонтонг, лишилась титула через день после победы на конкурсе из-за найденных эротических видео с ее участием. Победительница конкурса «Мисс Гранд Прачуапкхирикхан» публиковала на платформе OnlyFans эротический и порнографический контент со своим участием.