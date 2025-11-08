Волонтер довел Захарову до слез одной песней Захарова расплакалась под песню «С чего начинается Родина»

Представитель МИД России Мария Захарова расплакалась во время исполнения песни «С чего начинается Родина». Композицию исполнил участник движения «Волонтеры Победы» Дониёр Джумаев на панельной дискуссии в Национальном центре «Россия». Дипломат добавила, что зал аплодировал стоя.

Вы можете себе в биографию записать: «довел Захарову до слез», — сказала она, обращаясь к Джумаеву.

Ранее певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) исполнил песню «4 ноября», посвященную Дню народного единства, на сцене проекта «Современная музыкальная карта России». Артист подчеркнул, что песня любви и ответственности за родную землю, а также подвигам русских воинов. По его словам, она звучала бы одинаково актуально и в боях под Полтавой, и под Бородино, и за Брест, и за Сталинград, и сегодня — за Донбасс.

До этого представители национально-культурных автономий Пензенской области перепели песню «Матушка-земля» певицы Татьяны Куртуковой на шести языках — мордовском, чувашском, татарском, армянском, узбекском и русском. Этот регион является родиной исполнительницы.