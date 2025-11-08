Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 17:58

Волонтер довел Захарову до слез одной песней

Захарова расплакалась под песню «С чего начинается Родина»

Представитель МИД России Мария Захарова расплакалась во время исполнения песни «С чего начинается Родина». Композицию исполнил участник движения «Волонтеры Победы» Дониёр Джумаев на панельной дискуссии в Национальном центре «Россия». Дипломат добавила, что зал аплодировал стоя.

Вы можете себе в биографию записать: «довел Захарову до слез», — сказала она, обращаясь к Джумаеву.

Ранее певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) исполнил песню «4 ноября», посвященную Дню народного единства, на сцене проекта «Современная музыкальная карта России». Артист подчеркнул, что песня любви и ответственности за родную землю, а также подвигам русских воинов. По его словам, она звучала бы одинаково актуально и в боях под Полтавой, и под Бородино, и за Брест, и за Сталинград, и сегодня — за Донбасс.

До этого представители национально-культурных автономий Пензенской области перепели песню «Матушка-земля» певицы Татьяны Куртуковой на шести языках — мордовском, чувашском, татарском, армянском, узбекском и русском. Этот регион является родиной исполнительницы.

Мария Захарова
МИД РФ
песни
слезы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На юге России туристам и приезжим стали давать прозвища
Крупный пожар охватил здание со стройматериалами под Екатеринбургом
В Совфеде рассказали, как США поставили союзников в неловкое положение
В Москве загорелся речной трамвай
В Тульской области нашли причастного к взрыву газа в жилом доме
Названы имена жертв крушения вертолета в Дагестане
«Ноль!»: на Украине затихли все ТЭС
Волонтер довел Захарову до слез одной песней
Стало известно, кому достанется наследство Николаева
Подсчитано, сколько нужно зарабатывать для большой пенсии в России
Киркоров рассказал, как «перевернул всю планету» в поисках сумки для дочери
Пушков объяснил, в чем проблема центра ЕС для противостояния фейкам
Маршал рассказал о последней встрече с Николаевым
Лавров раскрыл подробности «ядерного» поручения Путина
Измена Королевой, три инфаркта, ссоры с женой: как живет Игорь Николаев
Житель Волгоградской области погиб после взрыва самогонного аппарата
Мужчина сорвался с пятого этажа украинского военкомата
Лавров раскрыл, разъяснили ли США России данные о ядерных испытаниях
В Баку прошел парад в честь годовщины победы во второй карабахской войне
«Динамо» под руководством Карпина скатилось к уровню 2006 года
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.