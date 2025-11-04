Хит «Матушка-земля» перепели на шести языках В Пензе перепели хит «Матушка-земля» на языках шести национальностей

Представители национально-культурных автономий Пензенской области по случаю Дня народного единства перепели песню «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой на шести языках — мордовском, чувашском, татарском, армянском, узбекском и русском. Как рассказал в Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко, идея принадлежала Татарской национально-культурной автономии региона.

Представители национально-культурных автономий Пензенской области считают, что это не просто музыкальное произведение, а яркое проявление гражданского единства. Они приняли участие в совместном проекте, перепев эту песню на родных языках, — подчеркнул он.

Губернатор отметил, что в Пензенской области проживают представители более 100 национальностей, в числе которых русские, татары, мордва, чуваши, армяне, азербайджанцы и евреи. Также Мельниченко напомнил, что исполнительница хита Куртукова сама выросла в Пензе.

Ранее в Москве более 3,5 тыс. активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» устроили шествие в честь Дня народного единства. Участники в национальных костюмах прошли по набережной Северного речного вокзала с флагами 89 регионов страны.