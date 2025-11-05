На башне Нижегородского кремля показали шоу в честь Дня народного единства

На Дмитриевской башне Нижегородского кремля показали шоу в честь Дня народного единства, сообщает Pravda-nn.ru со ссылкой на соцсети губернатора региона Глеба Никитина. В честь праздника запустили видеопроекцию.

Сообщается, что шоу состояло из четырех актов, каждый из которых должен был отражать солидарность, сплоченность, духовное единство, братство и дружбу народов России. Зрителям показали изображения российского флага, Казанской иконы Божией Матери, памятника Минину и Пожарскому, а также Покровского собора.

Во время торжественного поздравления появилось изображение рябины и неба. Они олицетворяли память и стойкость народа, а также мир и свободу.

Ранее сообщалось, что более 3,5 тыс. активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» приняли участие в шествии в День народного единства, организованном в Москве. Участники прошли по набережной Северного речного вокзала с флагами 89 регионов страны и в национальных костюмах.