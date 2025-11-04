В Москве прошел масштабный марш активистов в честь Дня народного единства В Москве более 3,5 тысячи активистов МГЕР и «Волонтерской роты» прошли шествием

В Москве более 3,5 тысячи активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» приняли участие в шествии в День народного единства, сообщает РИА Новости. Участники прошли по набережной Северного речного вокзала с флагами 89 регионов страны и национальными костюмами.

Сегодня больше 3,5 тысячи активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» здесь, на площади около речного вокзала, прошли шествием. Было большое количество ребят разных национальностей, в национальных костюмах. Мы пронесли все флаги 89 регионов нашей страны, — рассказал председатель МГЕР Антон Демидов.

В конце акции участники исполнили гимн России. Зампред МГЕР Александр Лебедев отметил, что сплоченность народа проявляется особенно во время сложных событий последних лет, включая специальную военную операцию, когда вся страна оказывает помощь бойцам и мирным гражданам.

Ранее московские школьники написали более 15 тысяч писем участникам СВО в рамках акции «Пишу тебе, герой», приуроченной к Дню народного единства. Ученики выразили бойцам слова поддержки и благодарности, а также собрали гуманитарную помощь, предметы гигиены и сплели маскировочные сети для фронта.