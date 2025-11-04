Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 13:35

Школьники написали бойцам СВО тысячи писем ко Дню народного единства

Собянин: дети из Москвы написали на СВО 15 тысяч писем ко Дню народного единства

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Московские школьники написали более 15 тысяч писем участникам СВО ко Дню народного единства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, акция «Пишу тебе, герой» объединила учеников разных возрастов, которые выразили бойцам слова поддержки и благодарности.

Школьники приняли участие в акции «Пишу тебе, герой». Ребята отправили бойцам СВО простые, но очень важные слова благодарности и поддержки, — отметил Собянин.

Ученики 5–11-х классов школы №37 писали пожелания на переменах между уроками, а младшие школьники из школы №201 подготовили открытки не только для бойцов, но и для детей из новых регионов. В школе №656 имени А. С. Макаренко вместе с родителями собрали более 200 килограммов гуманитарной помощи. Ученики школы №1474 передали на фронт предметы гигиены, медикаменты, термобелье и стройматериалы.

Ученики, педагоги и родители школы в Капотне вместе сплели свыше 100 маскировочных сетей, — заключил мэр.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что партия «Единая Россия» планирует масштабировать проект по установке памятных знаков в честь погибших участников СВО. По его словам, нужно ставить знаки во всех местах, где проходили боевые действия.

школьники
письма
Москва
Сергей Собянин
дети
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЕС захотели принимать новые страны на испытательный срок
Сорваны атаки ВСУ на Белгородчину в День народного единства
Стало известно, почему пляжи Каспийского моря заполонили мертвые тюлени
Украина снова получит финансы от Евросоюза
Лавина дронов, пожар и раненый мужчина в ЛНР: как ВСУ атакуют РФ 4 ноября
Шведские муниципалитеты не хотят сотрудничать с властями по миграции
В генконсульстве раскрыли детали ситуации с пропавшей в Турции россиянкой
Блогер Ефремов ответит перед судом за спонсирование ФБК с продажи кроссовок
Стало известно, когда россияне увидят самое яркое суперлуние года
Пенсионер отдал за «замену счетчиков» 12,5 млн рублей
Стало известно, когда сдвинут срок внесения платежей за ЖКХ
Прокуратура попросила снизить тюремный срок экс-главе БКФ Миримской
В Германии умер самый старый житель страны
Эффектный салат на Новый год: рецепт легендарного «Снежного вихря»
«Даже в собственной партии»: политолог указал на большой недостаток Мерца
Медиатор гитариста легендарной рок-группы продают за полмиллиона в Москве
В России появились два новых праздника: что известно, когда будем отмечать
«Изношенная сила»: в США заявили о бессилии НАТО в конфликте с Россией
Место массового ДТП со скорой в Москве попало в кадр
Рудковская рассказала о состоянии Александра Плющенко
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.