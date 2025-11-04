Школьники написали бойцам СВО тысячи писем ко Дню народного единства

Московские школьники написали более 15 тысяч писем участникам СВО ко Дню народного единства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, акция «Пишу тебе, герой» объединила учеников разных возрастов, которые выразили бойцам слова поддержки и благодарности.

Школьники приняли участие в акции «Пишу тебе, герой». Ребята отправили бойцам СВО простые, но очень важные слова благодарности и поддержки, — отметил Собянин.

Ученики 5–11-х классов школы №37 писали пожелания на переменах между уроками, а младшие школьники из школы №201 подготовили открытки не только для бойцов, но и для детей из новых регионов. В школе №656 имени А. С. Макаренко вместе с родителями собрали более 200 килограммов гуманитарной помощи. Ученики школы №1474 передали на фронт предметы гигиены, медикаменты, термобелье и стройматериалы.

Ученики, педагоги и родители школы в Капотне вместе сплели свыше 100 маскировочных сетей, — заключил мэр.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что партия «Единая Россия» планирует масштабировать проект по установке памятных знаков в честь погибших участников СВО. По его словам, нужно ставить знаки во всех местах, где проходили боевые действия.