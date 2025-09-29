Подставляют своих же людей: ВСУ бьют по Белгороду с улиц Харькова, ответ РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Белгороду, из-за чего в некоторых районах города временно пропали электричество и водоснабжение. По данным ряда источников, обстрелы шли из центра Харькова. Кроме того, область атаковали с помощью БПЛА. Почему ВСУ используют гражданское население как живой щит и как Россия ответит на атаку — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ били по Белгородской области

В воскресенье, 28 сентября, ВСУ обстреляли Белгород ракетами, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона отметил, что украинская армия нанесла удар по инфраструктуре города. Начались перебои с электричеством.

Позднее произошел повторный обстрел областного центра. Из-за этого два мирных жителя получили ранения и были доставлены в больницу для оказания необходимой помощи. В результате ударов были повреждены жилые дома, транспортные средства и объекты гражданской инфраструктуры в нескольких населенных пунктах региона, а также системы газоснабжения.

Всего украинские военные предприняли 175 атак за сутки по территории региона, в том числе с помощью беспилотников. По информации Гладкова, под удар попали 57 населенных пунктов в 13 муниципальных образованиях. Всего было выпущено 55 снарядов и зафиксировано 120 атак с использованием беспилотников. Сбить или подавить удалось 66 дронов.

В ходе обстрелов погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Повреждения получили 11 частных домов, один инфраструктурный объект, коммерческое предприятие, 10 гаражей и 17 транспортных средств.

К утру понедельника, 29 сентября, энергетики Белгородэнерго восстановили электроснабжение большей части жителей Белгорода. Как сообщили в «Россетях», свет вернулся в квартиры более чем 90% потребителей.

Откуда и чем обстреляли Белгородчину

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что ВСУ совершили преступление, атаковав Белгород из жилой застройки Харькова. «Сообщают, что из Харькова, из черты города отстрелялась РСЗО залпом в направлении Белгорода», — указал он. Судя по опубликованному видео запуска ракет, ролик был снят на оживленном перекрестке.

Утверждение о том, что обстрелы Белгорода ведутся в том числе из жилой застройки, подтвердил в беседе с NEWS.ru военкор Геннадий Алехин. «Это, конечно, не центр города, а 604-й микрорайон. Противник действительно располагает свои огневые позиции, включая комплексы ПВО, в городских кварталах Харькова», — заявил он.

Местные СМИ также сообщают, что ВСУ применяли американские РСЗО HIMARS во время обстрела Белгорода.

Почему ВСУ использовали жилую застройку для ударов по Белгороду

Для ВСУ использовать живой щит — обычная практика, отметил доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. «Это провокация в расчете на то, что если мы по ним ударим в ответ, то невольно заденем жилой фонд, и нас можно будет обвинить в том, что мы бьем по мирным жителям, и все на Западе будут возмущаться», — пояснил он NEWS.ru.

По словам эксперта, украинские военные прекрасно понимают, что ВС РФ стараются «все делать для того, чтобы не пострадали мирные жители».

«Они используют грязные методы, а русские добрые и не будут бить по мирным», — добавил он.

По словам Перенджиева, для уничтожения ракетных систем ВСУ на густонаселенных территориях можно использовать методы точечных ударов. «У нас уже есть разработки по малым БПЛА размером со стрекозу, которые могут забираться в механизмы пушек ракетных систем и выводить их из строя, подрывая лишь расчет», — рассказал он.

Эксперт также указал, что на удары по энергетической инфраструктуре ВС РФ постоянно отвечают. «И закончится это тем, что Украина может вообще лишиться электроэнергии как таковой. Нужно продолжать и дальше бить по подстанциям, выводить из строя мощности, которые питают их оборонные предприятия и обеспечивают электрическую тягу на железной дороге», — отметил Перенджиев.

