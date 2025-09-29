Ракетные удары по Белгороду: что атаковали ВСУ, сколько жертв и раненых

Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород ракетами, написал глава региона Вячеслав Гладков. Что об этом известно, сколько раненых и пострадавших?

Что известно о ракетных ударах по Белгороду

При первом ударе по Белгороду обошлось без пострадавших, однако 10 автомобилей получили повреждения.

«Предварительно, никто не пострадал. В результате прилета в дорожное полотно повреждено остекление на коммерческом объекте. В многоквартирном доме выбиты окна на двух этажах. Кроме того, осколками посечены 10 автомобилей», — написал Гладков.

Позднее Telegram-канал Readovka.news сообщил, что украинские войска хаотично обстреливают Белгород. По словам местных жителей, взрывы были слышны в разных районах города.

Жители города утверждали, что в некоторых районах зафиксированы перебои с водоснабжением и электричеством. По данным канала, при атаках повреждения могла получить ТЭЦ. Во всем регионе объявляли ракетную опасность, спустя некоторое время ее отменили.

Гладков после этого заявил, что ВСУ нанесли удар по инфраструктуре в Белгороде. В городе наблюдаются перебои с электричеством, власти оценивают ущерб от атаки украинской армии, уточнил он.

«Враг нанес удар по инфраструктуре. Сейчас оцениваем ущерб. Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные», — отметил Гладков.

Губернатор заверил, что власти делают все возможное, чтобы подключить резервные генераторы там, где это нужно. В некоторых местах уже включили запасные источники питания. По его словам, специалисты работают над возобновлением подачи электроэнергии.

«В связи с тем, что сейчас электроэнергии нет, возможны перебои в оповещении вас о ракетной опасности или атаках БПЛА. Прошу быть всех максимально внимательными», — добавил глава региона.

Вечером 28 сентября произошел повторный обстрел Белгорода Вооруженными силами Украины, сообщил Гладков.

«Город Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ. ​​Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Все службы работают на местах», — говорится в сообщении.

В результате обстрелов два мирных жителя получили ранения и были доставлены в больницу для оказания необходимой помощи, заявил Гладков. К числу пострадавших также добавился боец самообороны.

«Мужчину с осколочным ранением живота и женщину с предварительным диагнозом „баротравма“ бригады СМП доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сказано в публикации.

В результате ударов повреждены жилые дома, транспортные средства и объекты гражданской инфраструктуры в нескольких населенных пунктах региона. Зафиксированы разрушения кровель, остекления зданий, а также повреждения систем газоснабжения.

