ВСУ повторно атаковали Белгород

Произошел повторный обстрел Белгорода Вооруженными силами Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Все экстренные службы находятся на месте происшествия.

Город Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ. ​​Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Все службы работают на местах, — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ нанесли удар по инфраструктуре Белгорода, вызвав значительные перебои с электричеством. Гладков сообщил о подключении резервных генераторов и работе над восстановлением энергоснабжения. Губернатор также предупредил о возможных сбоях в системе оповещения.

До этого в Грайворонском округе от последствий детонации FPV-дрона погиб мужчина. Сперва его доставили в больницу, однако спасти пострадавшего не удалось, несмотря на усилия врачей. Он скончался от минно-взрывной травмы и множественных осколочных ранений.

В свою очередь Минобороны России сообщило об уничтожении 12 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями в период с 08:15 до 13:00 мск. Пять БПЛА сбили над Курском, семь — над Белгородом.