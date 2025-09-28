Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 сентября 2025 в 13:34

Киев запустил свыше 10 дронов по Курской и Белгородской областям

Средства ПВО сбили 12 беспилотников над Курской и Белгородской областями

Вооруженные силы Украины атаковали Курскую и Белгородскую области беспилотными летательными аппаратами, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, в период с 08:15 по 13:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны сбили 12 целей. Из них пять дронов уничтожили над Курской областью и семь — над Белгородской.

28 сентября в период с 08:15 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА — над территорией Курской области и семь БПЛА — над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что за последнюю неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватила 760 украинских беспилотников. Большая часть атак была предотвращена над Донецком, Макеевкой и Горловкой.

Кроме того, в ночь на 28 сентября дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Россией более 40 украинских дронов. Атаке подверглись восемь регионов страны.

