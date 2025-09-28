Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 07:33

ПВО успешно отразила ночную атаку дронов ВСУ на восемь регионов России

Силы ПВО сбили над Россией 41 украинский беспилотник в ночь на 28 сентября

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 28 сентября уничтожили более 40 беспилотников ВСУ в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке подверглись восемь регионов страны.

В течение прошедшей ночи 28 сентября дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

12 дронов удалось ликвидировать над территорией Курской области, 10 — над территорией Брянской области, восемь — над территорией Белгородской области. Еще четыре БПЛА были сбиты над Тульской областью, три — над Ярославской областью, два — над Ростовской областью, и по одному — над территориями Новгородской и Самарской областей, уточнили в министерстве.

Ранее ростовский губернатор Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районах. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших, разрушений на земле также не зафиксировано, подчеркнул глава региона.

До этого стало известно, что в результате атаки украинских БПЛА на территории производственного предприятия в Шебекино пострадали три мирных жителя. Как отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, мужчина и две женщины были госпитализированы.

беспилотники
ВСУ
атаки
регионы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.