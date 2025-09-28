ПВО успешно отразила ночную атаку дронов ВСУ на восемь регионов России Силы ПВО сбили над Россией 41 украинский беспилотник в ночь на 28 сентября

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 28 сентября уничтожили более 40 беспилотников ВСУ в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке подверглись восемь регионов страны.

В течение прошедшей ночи 28 сентября дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

12 дронов удалось ликвидировать над территорией Курской области, 10 — над территорией Брянской области, восемь — над территорией Белгородской области. Еще четыре БПЛА были сбиты над Тульской областью, три — над Ярославской областью, два — над Ростовской областью, и по одному — над территориями Новгородской и Самарской областей, уточнили в министерстве.

Ранее ростовский губернатор Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районах. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших, разрушений на земле также не зафиксировано, подчеркнул глава региона.

До этого стало известно, что в результате атаки украинских БПЛА на территории производственного предприятия в Шебекино пострадали три мирных жителя. Как отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, мужчина и две женщины были госпитализированы.