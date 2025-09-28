Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в небе над тремя районами российского региона Слюсарь: ПВО Ростовской области перехватила БПЛА ВСУ без последствий на земле

Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку дронов ВСУ в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районах Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По предварительным данным, пострадавших нет.

Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал, — сказано в публикации.

Ранее Слюсарь сообщил, что в ночь на 27 сентября на регион была совершена массированная атака беспилотников ВСУ. В результате инцидента в Тарасовском районе загорелась газораспределительная станция, пострадавших нет. Огонь оперативно потушили, на объекте начаты восстановительные работы.

Кроме того, губернатор Ростовской области объявил о формировании нового состава правительства региона, оставив на прежних должностях ключевых заместителей и министров. При этом он отправил в отставку первого замгубернатора Игоря Гуськова и замгубернатора Андрея Пучкова.