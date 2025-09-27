В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ Слюсарь: атака БПЛА ВСУ привела к пожару на газораспределительной станции

В ночь на 27 сентября на Ростовскую область была совершена массированная воздушная атака БПЛА ВСУ, в результате чего в Тарасовском районе загорелась газораспределительная станция, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. При этом никто не пострадал. Спасатели оперативно потушили огонь, а на объекте начали восстановительные работы.

Массированная воздушная атака врага ночью была отражена по северу Ростовской области. <…> В Тарасовском районе оперативные службы потушили огонь на оборудовании газораспределительной станции. Ведутся ремонтные работы. Люди не пострадали, — говорится в сообщении.

Ранее Слюсарь сообщил, что российские системы ПВО отразили масштабную атаку беспилотников ВСУ. Он добавил, что дроны были уничтожены и подавлены на территории Тарасовского, Миллеровского, Милютинского, Кашарского, Каменского и Красносулинского районов.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали жилой дом в Стародубе с помощью беспилотников. По его данным, в результате удара повреждена крыша многоквартирного здания.