Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 13:38

В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ

Слюсарь: атака БПЛА ВСУ привела к пожару на газораспределительной станции

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В ночь на 27 сентября на Ростовскую область была совершена массированная воздушная атака БПЛА ВСУ, в результате чего в Тарасовском районе загорелась газораспределительная станция, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. При этом никто не пострадал. Спасатели оперативно потушили огонь, а на объекте начали восстановительные работы.

Массированная воздушная атака врага ночью была отражена по северу Ростовской области. <…> В Тарасовском районе оперативные службы потушили огонь на оборудовании газораспределительной станции. Ведутся ремонтные работы. Люди не пострадали, — говорится в сообщении.

Ранее Слюсарь сообщил, что российские системы ПВО отразили масштабную атаку беспилотников ВСУ. Он добавил, что дроны были уничтожены и подавлены на территории Тарасовского, Миллеровского, Милютинского, Кашарского, Каменского и Красносулинского районов.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали жилой дом в Стародубе с помощью беспилотников. По его данным, в результате удара повреждена крыша многоквартирного здания.

атаки ВСУ
Ростовская область
Юрий Слюсарь
БПЛА
беспилотники
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Все это понимают»: Песков назвал Киеву цену атаки на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.