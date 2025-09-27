ПВО отразили массированную атаку на российский регион

Системы ПВО России успешно нейтрализовали массированную атаку БПЛА ВСУ над Ростовской областью, заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Он уточнил, что БПЛА уничтожены и подавлены в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах.

В Кашарском районе загорелась трава между населенными пунктами, огонь оперативно потушили. В Тарасовском районе оперативные службы потушили огонь на оборудовании газораспределительной станции. Газоснабжение не нарушено. Люди не пострадали, — отметил Слюсарь.

Ранее, 26 сентября, силами противовоздушной обороны России были сбиты два украинских беспилотника над территориями Брянской и Ростовской областей. В пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что атака БПЛА произошла в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени.

До этого в МО РФ сообщили, что ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины за минувшую неделю. Для атак применялись высокоточное оружие и беспилотники. В Минобороны пояснили, что поражены предприятия военно-промышленного комплекса, используемые в интересах ВСУ объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.