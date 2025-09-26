Минобороны раскрыло детали отражения атаки дронов ВСУ над двумя регионами Минобороны РФ: два украинских БПЛА сбиты над Брянской и Ростовской областями

Силами противовоздушной обороны России были сбиты два украинских беспилотника над территориями Брянской и Ростовской областей, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атака БПЛА произошла в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени.

Двадцать шестого сентября 2025 года в период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА — над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Ростовской области, — заявили в министерстве.

Ранее в МО РФ рассказали, что ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины за минувшую неделю. Для атак применялись высокоточное оружие и беспилотники. В Минобороны пояснили, что поражены предприятия военно-промышленного комплекса, используемые в интересах ВСУ объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.

Также стало известно, что российские военные ударили по аэродрому Вооруженных сил Украины и уничтожили два самолета Як-52. Там находилось около десятка летательных аппаратов А-22, они были разбиты.