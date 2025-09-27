ВСУ ударили по многоквартирному дому в российском регионе ВСУ атаковали беспилотниками город Стародуб в Брянской области

ВСУ нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по жилому зданию в городе Стародуб, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. В результате атаки по многоквартирному дому кровля получила повреждения.

ВСУ с помощью беспилотников атаковали город Стародуб. В результате террористической атаки в многоквартирном доме повреждена кровля, — сказано в публикации.

Второй беспилотник был сбит рядом со зданием. По предварительным данным, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.

Ранее Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. Он добавил, что в результате атаки пострадал один ребенок.

До этого сообщалось об атаке многоэтажного дома в Белгороде. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ранения получил один из местных жителей. По его словам, пострадавшего с баротравмой, множественными осколочными ранениями спины и руки доставили в больницу.