Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 21:40

ВСУ атаковали приграничье из РСЗО «Град»

Губернатор Богомаз: ВСУ нанесли удар из РСЗО «Град» по жителям Белой Березки

ВС Украины ВС Украины Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он добавил, что в результате атаки пострадал один ребенок.

По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие среди мирных граждан, в том числе один ребенок. Все они оперативно доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал он.

Губернатор также рассказал о возникших возгораниях и повреждениях жилых домов, административных зданий. Информация о последствиях и разрушениях уточняется, добавил он.

Ранее украинские беспилотники атаковали «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии. Глава региона Радий Хабиров сообщил о вспыхнувшем пожаре.

До этого сообщалось об атаке многоэтажного дома в Белгороде. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ранения получил один из местных жителей. По его словам, пострадавшего с баротравмой, множественными осколочными ранениями спины и руки доставили в больницу.

Между тем в Рыльском районе Курской области при атаке украинского беспилотника во время сельхозработ пострадали два человека. Дрон нанес удар по автомобилю между деревнями Большегнеушево и Поповка, в котором находился 51-летний мужчина. Он получил осколочные ранения груди и ноги и был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

ВСУ
Брянская область
атаки
обстрелы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились уникальные кадры линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.