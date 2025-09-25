ВСУ атаковали приграничье из РСЗО «Град»

Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он добавил, что в результате атаки пострадал один ребенок.

По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие среди мирных граждан, в том числе один ребенок. Все они оперативно доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал он.

Губернатор также рассказал о возникших возгораниях и повреждениях жилых домов, административных зданий. Информация о последствиях и разрушениях уточняется, добавил он.

Ранее украинские беспилотники атаковали «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии. Глава региона Радий Хабиров сообщил о вспыхнувшем пожаре.

До этого сообщалось об атаке многоэтажного дома в Белгороде. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ранения получил один из местных жителей. По его словам, пострадавшего с баротравмой, множественными осколочными ранениями спины и руки доставили в больницу.

Между тем в Рыльском районе Курской области при атаке украинского беспилотника во время сельхозработ пострадали два человека. Дрон нанес удар по автомобилю между деревнями Большегнеушево и Поповка, в котором находился 51-летний мужчина. Он получил осколочные ранения груди и ноги и был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.