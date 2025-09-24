Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
24 сентября 2025 в 02:26

Возросло число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду

Гладков: мужчина получил осколочные ранения из-за атаки ВСУ на дом в Белгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины совершил атаку на многоквартирный жилой дом в Белгороде. В результате инцидента пострадал один человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате атаки беспилотника на МКД получил ранения мужчина. Пострадавшего с баротравмой, множественными осколочными ранениями спины и руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода, — указал глава региона.

Врачи оперативно доставили пострадавшего в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. По предварительной информации, в результате атаки поврежден фасад жилого здания.

Также зафиксирован удар еще одного беспилотника по административному зданию. Специальные службы проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате инцидента пострадали пять мирных жителей. Трех мужчин и женщину с осколочными ранениями рук и ног бригады скорой доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода. Еще один мужчина с осколочными ранениями ног и артериальным кровотечением был отправлен в областную клиническую больницу.

Белгород
пострадавшие
ВСУ
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат дал совет родителям, чьи дети говорят о паранормальных явлениях
В Харькове прогремел 18-й с вечера вторника взрыв
Скрытый подтекст усмотрели в заявлениях Трампа по Украине
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 24 сентября, сезонный пик грибков
«Если хотите»: Зеленский рассказал, где готов встретиться с Путиным
Взрыв раздался в жилом доме под Самарой
В МИД РФ объяснили, когда Лавров встретится с Рубио
Зеленский оскандалился перед прессой в Нью-Йорке
Возросло число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду
Психолог объяснила, как реагировать на плохие оценки детей в школе
Евросоюз обвинили в демонизации России
Массированная атака на Харьков ночью 24 сентября: какие цели, что известно
«Как на рок-концерте»: SHAMAN рассказал о реакции граждан КНДР на его песни
США неожиданно отреагировали на антироссийское заявление Украины и ЕС
Госсекретарь США назвал повод для уничтожения самолетов РФ
Замужество в 61, конкуренция с Пугачевой, СВО: как живет Маша Распутина
Рубио объяснил, может ли Трамп ввести санкции против России
Трамп признался в разрушении иллюзий по вопросу Украины
Выступление Трампа в ООН назвали жестким и программным
Озвучена дата выхода сериала о Лиле Брик и Владимире Маяковском
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.