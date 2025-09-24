Возросло число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду Гладков: мужчина получил осколочные ранения из-за атаки ВСУ на дом в Белгороде

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины совершил атаку на многоквартирный жилой дом в Белгороде. В результате инцидента пострадал один человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате атаки беспилотника на МКД получил ранения мужчина. Пострадавшего с баротравмой, множественными осколочными ранениями спины и руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода, — указал глава региона.

Врачи оперативно доставили пострадавшего в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. По предварительной информации, в результате атаки поврежден фасад жилого здания.

Также зафиксирован удар еще одного беспилотника по административному зданию. Специальные службы проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате инцидента пострадали пять мирных жителей. Трех мужчин и женщину с осколочными ранениями рук и ног бригады скорой доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода. Еще один мужчина с осколочными ранениями ног и артериальным кровотечением был отправлен в областную клиническую больницу.