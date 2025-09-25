ВСУ атаковали фермеров в российском приграничье Хинштейн сообщил о двух пострадавших при атаке ВСУ во время сельхозработ

Два человека пострадали в Рыльском районе Курской области при атаке БПЛА во время полевых работ, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Один из них госпитализирован с ранениями средней тяжести.

В Рыльском районе в результате атаки украинского дрона пострадали два человека, — отметил глава региона.

Во время сельхозработ между Большегнеушево и Поповкой беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился 51-летний местный житель. Мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и левой ноги, его доставили в больницу.

Также, по словам Хинштейна, в деревне Рыжевке пострадала 60-летняя женщина. Она находилась рядом с автомобилем в момент удара беспилотника и получила незначительные травмы. Угрозы ее жизни и здоровью нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 25 сентября уничтожили 55 украинских дронов. По данным ведомства, атака велась над территориями Ростовской области и Краснодарского края. Также ВСУ пытались нанести удары по Крыму и акваториям Черного и Азовского морей.