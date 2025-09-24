Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
24 сентября 2025 в 09:08

Беспилотники атаковали предприятие нефтехимии в российском регионе

Хабиров: беспилотники атаковали «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Беспилотники атаковали «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии, заявил глава региона Радий Хабиров в своем Telegram-канале. По его словам, на предприятии вспыхнул пожар, на месте работают экстренные службы.

«Газпром нефтехим Салават» подвергся очередной террористической атаке беспилотников, — написал Хабиров.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО ликвидировали и перехватили 70 БПЛА Вооруженных сил Украины в течение прошедшей ночи с 23:00 до 07:00 по московскому времени. По данным ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, Крымом и акваторией Черного моря.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Была озвучена информация о пятерых пострадавших.

Кроме того, сообщалось, что силы противовоздушной обороны 23 сентября в период с 14:00 до 19:00 мск уничтожили 34 украинских дрона. Их сбили над территорией Белгородской, Курской и Тульской областей.

Россия
Башкирия
Радий Хабиров
атаки
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США назвали слова Трампа, которые обрекли Украину на гибель
На ЗАЭС заявили о ежедневных обстрелах ВСУ районов вокруг станции
В России готовятся поднять ставку НДС впервые с 2019 года
Российские компании получили «письма счастья» от хакеров
Италия запретила россиянам с шенгенской визой ездить в семь стран Европы
Зеленский ответил на слова Трампа о границах Украины
Сбежавшего из суда «покурить» экс-чиновника Росимущества нашли мертвым
Беспилотники атаковали предприятие нефтехимии в российском регионе
Десятки людей эвакуированы после взрыва газа в российском городе
Как правильно платить налог на вклады в 2025 году: инструкция, что дальше
Особняк известнейшей российской певицы призвали передать РПЦ
Появились детали громкого дела о хищении 152 млн рублей в Курской области
Подарок Путина Китаю заставил Трампа нервно звонить в Пекин
Два миллиардера захотели отдать свои активы государству
В российском городе объявили угрозу применения безэкипажных катеров
Один из главных экспортеров вина в Россию сокращает поставки
«Обедали в пабе»: ирландский журналист поставил Зеленского на место
«Русский учу»: немецкий политик обратился к России по щекотливому поводу
ОАК передала Минобороны России новые истребители Су-35С
«Ястребы» одержали шестую подряд победу в КХЛ
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно
Москва

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.