Беспилотники атаковали предприятие нефтехимии в российском регионе

Беспилотники атаковали «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии, заявил глава региона Радий Хабиров в своем Telegram-канале. По его словам, на предприятии вспыхнул пожар, на месте работают экстренные службы.

«Газпром нефтехим Салават» подвергся очередной террористической атаке беспилотников, — написал Хабиров.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО ликвидировали и перехватили 70 БПЛА Вооруженных сил Украины в течение прошедшей ночи с 23:00 до 07:00 по московскому времени. По данным ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, Крымом и акваторией Черного моря.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Была озвучена информация о пятерых пострадавших.

Кроме того, сообщалось, что силы противовоздушной обороны 23 сентября в период с 14:00 до 19:00 мск уничтожили 34 украинских дрона. Их сбили над территорией Белгородской, Курской и Тульской областей.