04 ноября 2025 в 07:35

Власти Башкирии уточнили детали подрыва завода в Стерлитамаке

Глава Башкирии заявил, что завод в Стерлитамаке попал под удар двух БПЛА

Радий Хабиров Радий Хабиров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной взрыва на предприятии в Стерлитамаке оказалась детонация БПЛА, написал в Telegram-канале глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. По его словам, завод подвергся удару сразу двух беспилотных летательных аппаратов. Обе цели сбиты средствами противовоздушной обороны, погибших и пострадавших нет.

Промышленный комплекс Стерлитамака подвергся террористической атаке двумя БПЛА. Силами Министерства обороны и службы безопасности предприятия оба беспилотника сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха, — говорится в сообщении.

Чрезвычайное происшествие на промышленном объекте в Стерлитамаке произошло в ночь на 4 ноября. Как уточнил глава местной администрации Эмиль Шаймарданов, в цехе водоочистки АО «СНХЗ» прогремел взрыв, приведший к частичному обрушению конструкций. Все аварийные службы оперативно прибыли на место происшествия для ликвидации последствий.

Также в ночь с 3 на 4 ноября на территории Волгоградской области начался пожар на объекте энергетической инфраструктуры. По словам губернатора Андрея Бочарова, инцидент произошел на подстанции «Фроловская» в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата.

