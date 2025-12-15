Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 19:57

Лифт с людьми рухнул в российском регионе

В одной из многоэтажек Стерлитамака в Башкирии рухнул лифт с людьми

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Лифт с людьми рухнул в многоэтажном доме в башкирском Стерлитамаке, сообщил Telegram-канал Mash Batash, опубликовав соответствующие кадры. В результате происшествия никто не пострадал. Региональная прокуратура организовала по данному факту проверку, заявили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в многоэтажке, расположенной на улице Строителей. Кабина пролетела один этаж, в этот момент в ней находилось два человека — мужчина и женщина. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что пассажиры сильно испугались, но избежали каких-либо травм.

Выходи, выходи! Лифт упал... Как ты, нормально? Точно? Где-то, наверное, со второго этажа [упал], — отреагировал один из пассажиров.

Жильцы дома сообщили каналу, что в подъезде часто случаются перебои с электричеством. Из-за этого в работе лифта регулярно происходят неполадки.

Прокуратура установит обстоятельства и причины случившегося, проверит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, даст оценку действиям должностных лиц, — пообещали в региональной прокуратуре.

Ранее спасатели в Уфе провели успешную операцию по эвакуации двух 15-летних подростков из аварийного лифта. Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Ахметова, где лифт сорвался в шахту и пробил трубу с горячей водой.

Стерлитамак
происшествия
Башкирия
лифты
прокуратура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наводнение забрало жизнь россиянки на популярном курорте
Россиянам раскрыли, как вернуть новогоднюю елку
Раскрыт минимальный размер пенсий в России в 2026 году после индексации
Ранивший учительницу школьник явился не вовремя
Якушев, фото из Киева, написание стихов: как живет актриса Мария Пирогова
Новая экономика скорости: как меняется ценность оперативных поставок
Мужчину оштрафовали из-за залетевшего в рот листочка с дерева
«Своя жизнь»: Галустян признался, какие у него со Светлаковым отношения
Россияне стали чаще покупать одну модель отечественного авто
Захарова раскрыла, есть ли россияне среди жертв бойни в Сиднее
Суд заслушал первые показания обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе»
Мерц раскрыл, что будет с замороженными активами России
Военный раскрыл лживые планы Украины по давлению на Трампа
Запасы газа одной страны ЕС опасно истощились в начале зимы
Россия отправила за рубеж подборку о преступлениях ВСУ
Парень избил бывшую девушку, чтобы не оплачивать взятые на ее имя кредиты
Путин принял решение о нефтяных контрмерах против Запада
Изворотливость Зеленского, умер Оганезов, бренды-любимчики: что дальше
Член СВОП раскрыл, где следует искать истоки финской русофобии
«Тайга в тарелке»: рулет из лаваша с семгой — необычное на Новый год
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат
Общество

Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.