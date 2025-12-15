Лифт с людьми рухнул в российском регионе В одной из многоэтажек Стерлитамака в Башкирии рухнул лифт с людьми

Лифт с людьми рухнул в многоэтажном доме в башкирском Стерлитамаке, сообщил Telegram-канал Mash Batash, опубликовав соответствующие кадры. В результате происшествия никто не пострадал. Региональная прокуратура организовала по данному факту проверку, заявили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в многоэтажке, расположенной на улице Строителей. Кабина пролетела один этаж, в этот момент в ней находилось два человека — мужчина и женщина. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что пассажиры сильно испугались, но избежали каких-либо травм.

Выходи, выходи! Лифт упал... Как ты, нормально? Точно? Где-то, наверное, со второго этажа [упал], — отреагировал один из пассажиров.

Жильцы дома сообщили каналу, что в подъезде часто случаются перебои с электричеством. Из-за этого в работе лифта регулярно происходят неполадки.

Прокуратура установит обстоятельства и причины случившегося, проверит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, даст оценку действиям должностных лиц, — пообещали в региональной прокуратуре.

Ранее спасатели в Уфе провели успешную операцию по эвакуации двух 15-летних подростков из аварийного лифта. Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Ахметова, где лифт сорвался в шахту и пробил трубу с горячей водой.