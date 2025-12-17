Мужчина упал в шахту лифта на стройке в Москве

На стройке в Москве мужчина упал в шахту лифта с девятого этажа, сообщает 360.ru. Инцидент произошел на Фестивальной улице.

Сообщается, очевидцы вызвали скорую помощь, так как мужчина не подавал признаков жизни. Прибывшие медработники констатировали смерть.

Ранее сообщалось, что в Москве погиб пассажир, упав под прибывающий поезд на станции метро «Текстильщики». Профильные ведомства разбираются в причинах и обстоятельствах случившегося.

До этого лифт с людьми рухнул в многоэтажном доме в башкирском Стерлитамаке — он пролетел один этаж, в кабине находились два человека, мужчина и женщина. В результате происшествия никто не пострадал, региональная прокуратура организовала проверку по данному факту.