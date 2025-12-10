Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 22:54

Лифт с двумя подростками сорвался в шахту и пробил трубу с кипятком

Сотрудники МЧС в Уфе спасли подростков из упавшего в шахту лифта с горячим паром

Кнопки вызова этажа в кабине лифта Кнопки вызова этажа в кабине лифта Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Спасатели в Уфе провели успешную операцию по эвакуации двух 15-летних подростков из аварийного лифта. Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Ахметова, где лифт сорвался в шахту и пробил трубу с горячей водой, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Лифт с двумя подростками упал в шахту ниже уровня первого этажа. Ситуация осложнилась тем, что при падении кабина пробила трубу горячего водоснабжения, в результате чего внутрь начал поступать горячий пар. Специалисты пожарно-спасательной части №32 совместно с лифтерами оперативно приступили к проведению спасательных работ.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям из аварийной кабины лифта удалось успешно эвакуировать двух 15-летних подростков, — указано в сообщении.

Подростки были осмотрены медицинскими работниками на месте происшествия, после чего отпущены домой. По заключению медиков, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что сотрудника Wildberries раздавило лифтом на складе компании в Екатеринбурге. По предварительным данным, трагический инцидент произошел в связи с несоблюдением техники безопасности. По версии компании, молодой человек оказался в зоне работы специализированной техники (оборудования для транспортировки грузов с этажей мезонина).

лифты
Уфа
МЧС
происшествия
