Лифт с двумя подростками сорвался в шахту и пробил трубу с кипятком

Спасатели в Уфе провели успешную операцию по эвакуации двух 15-летних подростков из аварийного лифта. Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Ахметова, где лифт сорвался в шахту и пробил трубу с горячей водой, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Лифт с двумя подростками упал в шахту ниже уровня первого этажа. Ситуация осложнилась тем, что при падении кабина пробила трубу горячего водоснабжения, в результате чего внутрь начал поступать горячий пар. Специалисты пожарно-спасательной части №32 совместно с лифтерами оперативно приступили к проведению спасательных работ.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям из аварийной кабины лифта удалось успешно эвакуировать двух 15-летних подростков, — указано в сообщении.

Подростки были осмотрены медицинскими работниками на месте происшествия, после чего отпущены домой. По заключению медиков, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

