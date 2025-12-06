ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 18:37

Рабочий день в Wildberries закончился для юноши гибелью под лифтом

Лифт раздавил юношу на складе Wildberries в Екатеринбурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сотрудника Wildberries раздавило лифтом на складе компании в Екатеринбурге, передает URA.RU со ссылкой на пресс-службу маркетплейса. По предварительным данным, трагический инцидент произошел в связи с несоблюдением техники безопасности. По версии компании, молодой человек оказался в зоне работы специализированной техники (оборудования для транспортировки грузов с этажей мезонина).

Самостоятельные действия с техникой привели к непоправимым последствиям — оперативно прибывшая на место скорая помощь констатировали смерть, — сказано в сообщении.

Ранее в Тимирязевском районе Москвы рабочий упал в шахту лифта с четвертого этажа. Стало известно, что мужчина выжил, но его состояние оценивается как тяжелое. Обстоятельства ЧП остаются неизвестными.

Также строитель получил травмы после падения в шахту лифта на территории возводимого жилого комплекса «Статный» в Казани. Мужчина упал с пятиметровой высоты. Первыми помощь пострадавшему попытались оказать его коллеги, но самостоятельно извлечь его из лифтовой шахты они не смогли. Впоследствии на место происшествия прибыли профессиональные спасатели, которые передали рабочего медицинским специалистам.

