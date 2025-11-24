День матери
24 ноября 2025 в 12:25

На севере Москвы рабочий упал в шахту лифта с четвертого этажа

Кабина лифта Кабина лифта Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
В Тимирязевском районе рабочий упал в шахту лифта с четвертого этажа, сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник. Мужчина выжил.

Сообщается, что сейчас он находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего неизвестны, официальной информации на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что лифт с людьми упал в шахту многоэтажки на улице Льва Яшина в московской Некрасовке. По предварительной информации, в кабине было восемь человек.

До этого в Красногвардейском районе Петербурга кабина лифта с женщиной и ребенком внезапно сорвалась при спуске с 21-го этажа. Мать и дочь отделались ушибами и обратились за медицинской помощью. Отмечается, что жильцы уже жаловались на проблемы с лифтом.

Москва
инциденты
рабочие
лифты
