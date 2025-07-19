В Москве лифт с людьми сорвался с седьмого этажа в шахту многоэтажки

В Москве лифт с людьми сорвался с седьмого этажа в шахту многоэтажки

Лифт с людьми упал в шахту многоэтажки на улице Льва Яшина в московской Некрасовке, сообщил Telegram-канал Mash. По предварительной информации, в кабине было восемь человек. Пострадала женщина.

Лифт перед падением находился на седьмом этаже, однако система безопасности сработала лишь на третьем. Всех достали спасатели. У пострадавшей при резком торможении женщины подозрение на переломы. Ее госпитализировали. Информации о причинах падения лифта нет, подробности произошедшего выясняются.

Похожая ситуация произошла в Санкт-Петербурге в середине июня. В Красногвардейском районе лифт с женщиной и ребенком внезапно сорвался при спуске с 21-го этажа. Она рассказала, что почувствовала падение, поэтому нажала кнопку отмены, в итоге лифт остановился на 13-м этаже. Мать и дочь отделались ушибами и обратились за медицинской помощью.

Ранее в торговом центре на улице Каховка в Москве упал лифт, в котором находилась женщина. Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Кабина рухнула с минус 1-го этажа на минус 2-й этаж.