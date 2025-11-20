Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 16:54

Рабочий свалился с пятиметровой высоты в шахту лифта на стройке

Рабочий упал в шахту лифта строящегося здания в Казани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Один из рабочих свалился в шахту лифта строящегося здания в Казани, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По его информации, инцидент произошел в жилом комплексе «Статный». В результате падения мужчина пролетел расстояние в пять метров.

Как уточнил канал, сперва на помощь рабочему подоспели коллеги. Они попытались вытащить пострадавшего из шахты лифта, но безрезультатно. Вскоре на место инцидента прибыли спасатели, которые передали рабочего медикам.

Ранее в Пскове в результате аварии в многоквартирном доме кабина лифта с пассажирами застряла между этажами. В момент инцидента внутри находились женщина с тремя детьми. Причиной происшествия стала неисправная тормозная система — она не сработала в штатном режиме.

До этого на юго-западе Москвы лифт сорвался с 12-го этажа жилого дома, когда внутри находилась девушка. Спасатели достали ее на восьмом этаже и госпитализировали с травмами различной степени тяжести. По словам местных жителей, лифт в доме был установлен меньше года назад, но уже тогда люди жаловались на странный шум и проблемы с его работой.

Казань
Татарстан
лифты
стройки
рабочие
падения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист ответила, на сколько может подорожать электроника из-за техсбора
Захарова резко ответила на слова Каллас о помощи Украине
Участники ММФ БРИКС из Сенегала поделились ожиданиями от форума
Известный преступник-каннибал вышел на свободу на 50 лет раньше
Логистическая катастрофа ВСУ, провал в ДНР: новости СВО к вечеру 20 ноября
Госдума приняла закон об изменении НДС в России с 2026 года
Захарова вступилась за военкора после инцидента в Армении
Подросток убил отца кувалдой и рассказал об этом родственникам
На Украине раскрыли, с кем Зеленский встретился в Киеве
Названо число конфискованных автомобилей, которые отправили на СВО
Раскрыты шансы Залужного стать президентом Украины
Переезд в США, возвращение в эфир, долг за капремонт: как живет Юлий Гусман
Медуза-убийца: россияне привезут домой из Малайзии прах своего сына
На Украине раскрыли детали законспирированной жизни Миндича
Россиянку оштрафовали за публикацию гадальной карты
Лукашенко поручил МТЗ создать лучший в мире супертрактор
Раскрыто, о чем ЕС попросит Россию после завершения конфликта на Украине
Бывшая жена известного футболиста требует от него 6 млн рублей
«Повторит судьбу Ефремова»: адвокат высказался о нарушениях Кокорина
«Мы создали модель»: как на ММФ БРИКС формируют локальный культурный код
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.