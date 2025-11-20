Рабочий свалился с пятиметровой высоты в шахту лифта на стройке Рабочий упал в шахту лифта строящегося здания в Казани

Один из рабочих свалился в шахту лифта строящегося здания в Казани, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По его информации, инцидент произошел в жилом комплексе «Статный». В результате падения мужчина пролетел расстояние в пять метров.

Как уточнил канал, сперва на помощь рабочему подоспели коллеги. Они попытались вытащить пострадавшего из шахты лифта, но безрезультатно. Вскоре на место инцидента прибыли спасатели, которые передали рабочего медикам.

Ранее в Пскове в результате аварии в многоквартирном доме кабина лифта с пассажирами застряла между этажами. В момент инцидента внутри находились женщина с тремя детьми. Причиной происшествия стала неисправная тормозная система — она не сработала в штатном режиме.

До этого на юго-западе Москвы лифт сорвался с 12-го этажа жилого дома, когда внутри находилась девушка. Спасатели достали ее на восьмом этаже и госпитализировали с травмами различной степени тяжести. По словам местных жителей, лифт в доме был установлен меньше года назад, но уже тогда люди жаловались на странный шум и проблемы с его работой.