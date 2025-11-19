«Всех их подкосило»: лифт с четырьмя жильцами рухнул в Пскове

«Всех их подкосило»: лифт с четырьмя жильцами рухнул в Пскове Лифт с женщиной и тремя детьми рухнул в одном из жилых домов Пскова

В Пскове в результате аварии в многоквартирном доме кабина лифта с пассажирами застряла между этажами. В момент инцидента внутри находились женщина с тремя детьми, сообщило «Псковское агентство информации» (ПАИ).

ЧП случилось в жилом доме на улице Советской Армии. По информации источников, лифт резко сорвался и упал, после чего застрял в шахте между вторым и третьим этажами.

Причиной происшествия стала неисправная тормозная система — она не сработала в штатном режиме. Свидетели происшествия сообщили, что все находившиеся в кабине люди испытали сильный испуг.

Всех их подкосило, они присели, малыши заплакали, — указали жильцы.

Аварийная служба прибыла на место в течение 20 минут. Техническое обслуживание лифта осуществляет компания «Псковлифт», и два месяца назад оборудование прошло плановое техническое освидетельствование. Представитель обслуживающей организации также заявил, что тормозная система в итоге сработала, а автоматика дала команду на сброс. Пострадавшие были эвакуированы из лифтовой шахты, а технические неисправности устранены.

