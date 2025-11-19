Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 00:25

«Всех их подкосило»: лифт с четырьмя жильцами рухнул в Пскове

Лифт с женщиной и тремя детьми рухнул в одном из жилых домов Пскова

Лифтовая панель с кнопками Лифтовая панель с кнопками Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Пскове в результате аварии в многоквартирном доме кабина лифта с пассажирами застряла между этажами. В момент инцидента внутри находились женщина с тремя детьми, сообщило «Псковское агентство информации» (ПАИ).

ЧП случилось в жилом доме на улице Советской Армии. По информации источников, лифт резко сорвался и упал, после чего застрял в шахте между вторым и третьим этажами.

Причиной происшествия стала неисправная тормозная система — она не сработала в штатном режиме. Свидетели происшествия сообщили, что все находившиеся в кабине люди испытали сильный испуг.

Всех их подкосило, они присели, малыши заплакали, — указали жильцы.

Аварийная служба прибыла на место в течение 20 минут. Техническое обслуживание лифта осуществляет компания «Псковлифт», и два месяца назад оборудование прошло плановое техническое освидетельствование. Представитель обслуживающей организации также заявил, что тормозная система в итоге сработала, а автоматика дала команду на сброс. Пострадавшие были эвакуированы из лифтовой шахты, а технические неисправности устранены.

Ранее сообщалось, что собственники жилья могут оспорить судебный приказ по взносам за капитальный ремонт в течение 10 дней. Жителям многоквартирных домов всегда следует внимательно относиться к начисленным платежам, а в случае несоответствия незамедлительно обращаться в управляющую компанию.

лифты
Псков
аварии
дома
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава офиса Зеленского срочно вылетел в европейскую страну
Массовая авария произошла в центре Москвы
Убийца 11-летней девочки из Нижнего Тагила хочет на свободу: его отпустят?
Ученые заявили о связи между содержанием кошек и шизофренией
Москвичам пообещали завершение осенней погоды
Россиянам объяснили, кто может получать пенсию 80 тыс. рублей
Стало известно о срыве американо-украинских переговоров в Турции
«Тайны следствия», личная жизнь, слухи об эмиграции: где сейчас Ковальчук
Белоусов назвал главную силу армии на фронте
«Всех их подкосило»: лифт с четырьмя жильцами рухнул в Пскове
Суд отказался считать Сафронова отцом еще одного ребенка
Варшава вызвала представителя России в МИД
Приметы 19 ноября — Павел Ледостав: зима уже на пороге!
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 ноября 2025 года
Скандал на шоу «Звезды под капельницей»: чем отличились Волочкова, Джигурда
Первые сигналы с «инопланетного корабля»: что известно об объекте 3I/ATLAS
Хирурги ФМБЦ провели пациенту уникальную операцию
В Москве испытают новый вид автобуса
Силы ПВО защитили восемь регионов России от дронов ВСУ
Названа дата первого полета российского истребителя Су-75
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира
Общество

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.