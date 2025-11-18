Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 10:32

Эксперт по ЖКХ ответил, что важно знать о судебных спорах по капремонту

Эксперт ЖКХ Бондарь: у россиян есть 10 дней для оспаривания взносов за капремонт

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Собственники жилья могут оспорить судебный приказ по взносам за капитальный ремонт в течение 10 дней, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, жителям многоквартирных домов всегда следует внимательно относиться к начисленным платежам, а в случае несоответствия незамедлительно обращаться в управляющую компанию.

Жителям домов важно помнить, что взносы на капремонт — это обязанность собственника. Очень важно проверять и вовремя оплачивать квитанции. Если заметили что-то не то, сразу пишите заявление в управляющую компанию или Фонд капремонта, чтобы сделали перерасчет. А если покупаете квартиру, обязательно убедитесь, что за ней нет долгов. Если же дело дошло до суда, не игнорируйте повестки. Если вам пришел судебный приказ, у вас есть 10 дней, чтобы подать возражение. Тогда приказ могут отменить, а в полноценном судебном заседании у вас будет шанс доказать свою правоту, — пояснил Бондарь.

Ранее сообщалось, что в 2026 году размер минимального взноса на капитальный ремонт в жилых домах Санкт-Петербурга увеличат до 17%. Тарифы будут различаться в зависимости от типа здания, года его постройки и наличия лифтов. Это станет самым ощутимым ростом тарифа за последние годы.

россияне
ЖКХ
суды
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье задержали троих разбойников за нападение на иностранцев
Автоэксперт объяснил, почему россияне выбирают китайские шины
Армянский суд вынес решение по делу российского бизнесмена
Россияне составили рейтинг лучших актеров 2025 года
Права покупателей недвижимости в России защитят в новом формате
Гималайский медведь забрел в школу в Приморье
Греф озвучил, сколько налогов недоплатили маркетплейсы из-за скидок
Мечты Еврокомиссии о финансировании Украины жестко осадили
Глава Дагестана объяснил важность слов Махачева о России
Руководителям дали советы, как создать крепкий рабочий коллектив
Фетисов раскрыл, почему нужно возобновить продажу пива на стадионах
Рецепт, после которого вы полюбите кролика навсегда!
В столице поймали серийного вора-домушника
Москалькова раскрыла сроки начала обмена посылками для пленных
Адвокат напомнил, почему необходимо регистрировать всех жильцов
Назван один неочевидный симптом, предшествующий деменции
В Госдуме ответили, какие страны Европы первыми пойдут на примирение с РФ
Мировой лидер по добыче газа завладел контрольным пакетом Aurus
В КНДР высказались о ядерных амбициях Южной Кореи
Шесть машин столкнулись на обледеневшей дороге
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.