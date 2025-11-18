Эксперт по ЖКХ ответил, что важно знать о судебных спорах по капремонту Эксперт ЖКХ Бондарь: у россиян есть 10 дней для оспаривания взносов за капремонт

Собственники жилья могут оспорить судебный приказ по взносам за капитальный ремонт в течение 10 дней, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, жителям многоквартирных домов всегда следует внимательно относиться к начисленным платежам, а в случае несоответствия незамедлительно обращаться в управляющую компанию.

Жителям домов важно помнить, что взносы на капремонт — это обязанность собственника. Очень важно проверять и вовремя оплачивать квитанции. Если заметили что-то не то, сразу пишите заявление в управляющую компанию или Фонд капремонта, чтобы сделали перерасчет. А если покупаете квартиру, обязательно убедитесь, что за ней нет долгов. Если же дело дошло до суда, не игнорируйте повестки. Если вам пришел судебный приказ, у вас есть 10 дней, чтобы подать возражение. Тогда приказ могут отменить, а в полноценном судебном заседании у вас будет шанс доказать свою правоту, — пояснил Бондарь.

Ранее сообщалось, что в 2026 году размер минимального взноса на капитальный ремонт в жилых домах Санкт-Петербурга увеличат до 17%. Тарифы будут различаться в зависимости от типа здания, года его постройки и наличия лифтов. Это станет самым ощутимым ростом тарифа за последние годы.