Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 20:20

Взносы за капремонт взвинтили на рекордные 17% в российском городе

В Петербурге взносы за капремонт повысят на рекордные 17% в 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Размер минимального взноса на капитальный ремонт в жилых домах Санкт-Петербурга увеличат в 2026 году до 17%, следует из проекта постановления, размещенного на официальном портале правительства. Тарифы будут различаться в зависимости от типа здания, года его постройки и наличия лифтов. Это станет самым ощутимым ростом тарифа за последние годы. С начала 2025-го размер взносов уже поднимался примерно на 10%.

Для домов без лифта ставка составит 15,28 рубля за квадратный метр, а для зданий с лифтом — 15,99 рубля. Это выше нынешнего уровня на 2,22 и 2,32 рубля соответственно.

Для дореволюционных домов тарифы будут выше: 15,99 рубля без лифта и 16,68 рубля с лифтом. Жильцы «сталинок» и домов конструктивизма заплатят 15,76 и 16,45 рубля. В кирпичных хрущевках — 15,46 и 16,16 рубля, в панельных — 15,71 и 16,4 рубля.

Для панельных домов 1970–1980-х годов предусмотрены тарифы 15,57 и 16,26 рубля, для кирпичных домов поздних периодов — 15,37 и 16,06 рубля. Владельцы квартир в новых домах с вентилируемыми фасадами будут платить 15,63 и 16,34 рубля, а без них — 15,99 и 16,68 рубля за квадратный метр.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий владельцев нежилых помещений от взносов на капитальный ремонт. Данная инициатива касается зданий, включенных в столичную программу реновации, и вносит поправки в закон «О статусе столицы Российской Федерации».

капремонт
взносы
Cанкт-Петербург
лифты
дома
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России уничтожили три БПЛА ВСУ
Стало известно о возросшем количестве погибших в ДТП в Пермском крае
Жители Киева обвинили Зеленского в коррупции
В Одинцово локализовали пожар в элитном банном комплексе
На Запорожской АЭС отключили линию электропередачи
Раскрыты данные о жертвах аварии с микроавтобусом в Пермском крае
Игры с Киркоровым, двое детей, театр: куда пропал актер Алексей Секирин
Оторванные пальцы, пытки утюгом и мать-убийца: главные ЧП недели
Москвичей предупредили о мокром снеге
Следственный комитет завершил расследование дела против представителей МУС
Бельгийская наездница погибла в конюшне
«Отвлечь внимание»: Трамп выдвинул новое требование по делу Эпштейна
Литва усилит надзор за россиянами
В Италии раскритиковали военную поддержку Украины
Медведев объяснил, как коалиция Мерца «наложила в штаны» из-за России
Трамп высказался об инфляции в США
Кто сдал Зеленского: список предателей-коррупционеров, удар Медведева
В Польше заявили об открытии КПП на границе с Белоруссией
Взносы за капремонт взвинтили на рекордные 17% в российском городе
В Ленобласти целый город лишился воды после масштабной аварии
Дальше
Самое популярное
Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.