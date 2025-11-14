Взносы за капремонт взвинтили на рекордные 17% в российском городе В Петербурге взносы за капремонт повысят на рекордные 17% в 2026 году

Размер минимального взноса на капитальный ремонт в жилых домах Санкт-Петербурга увеличат в 2026 году до 17%, следует из проекта постановления, размещенного на официальном портале правительства. Тарифы будут различаться в зависимости от типа здания, года его постройки и наличия лифтов. Это станет самым ощутимым ростом тарифа за последние годы. С начала 2025-го размер взносов уже поднимался примерно на 10%.

Для домов без лифта ставка составит 15,28 рубля за квадратный метр, а для зданий с лифтом — 15,99 рубля. Это выше нынешнего уровня на 2,22 и 2,32 рубля соответственно.

Для дореволюционных домов тарифы будут выше: 15,99 рубля без лифта и 16,68 рубля с лифтом. Жильцы «сталинок» и домов конструктивизма заплатят 15,76 и 16,45 рубля. В кирпичных хрущевках — 15,46 и 16,16 рубля, в панельных — 15,71 и 16,4 рубля.

Для панельных домов 1970–1980-х годов предусмотрены тарифы 15,57 и 16,26 рубля, для кирпичных домов поздних периодов — 15,37 и 16,06 рубля. Владельцы квартир в новых домах с вентилируемыми фасадами будут платить 15,63 и 16,34 рубля, а без них — 15,99 и 16,68 рубля за квадратный метр.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий владельцев нежилых помещений от взносов на капитальный ремонт. Данная инициатива касается зданий, включенных в столичную программу реновации, и вносит поправки в закон «О статусе столицы Российской Федерации».