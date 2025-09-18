Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 13:14

Госдума поддержала отмену взносов на капремонт

Госдума в первом чтении одобрила проект о новых правилах оплаты капремонта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий владельцев нежилых помещений от взносов на капитальный ремонт, следует из базы на сайте палаты. Данная инициатива касается зданий, включенных в столичную программу реновации, и вносит поправки в закон «О статусе столицы Российской Федерации».

Согласно действующим нормам, жители домов, попавших в программу реновации, освобождаются от уплаты соответствующих взносов сразу после включения их здания в перечень. Финансовые средства, собранные на счетах фонда капремонта до этого момента, в дальнейшем направляются на реализацию самой программы обновления жилого фонда.

При этом в текущей редакции законодательства отсутствует четкое регулирование по обязательствам собственников коммерческих площадей. Принятые поправки устраняют этот правовой пробел и уравнивают в правах владельцев жилых и нежилых помещений.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что с 2026 года россиянам станет проще оплачивать коммунальные услуги без риска просрочки. По его словам, крайнюю дату внесения платежей за ЖКУ официально перенесут на пять дней.

Россия
Москва
Госдума
законопроекты
