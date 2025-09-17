Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 02:12

Россиян предупредили о переносе срока платежей за ЖКУ

Депутат Колунов: срок крайнего платежа за ЖКУ перенесут на середину месяца

Госдума РФ Госдума РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 2026 года россиянам станет проще оплачивать коммунальные услуги без риска просрочки, сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»). Крайнюю дату внесения платежей за ЖКХ официально перенесут на пять дней.

С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты услуг ЖКХ будет смещен с 10-го на 15-е число каждого месяца. По мнению парламентария, это нововведение повысит комфорт граждан, позволив им вносить платежи сразу после получения зарплаты, которая у многих поступает на счета после 10-го числа.

Немало людей получают деньги 12-го числа, 15-го числа, а оплачивать ЖКУ удобнее сразу после поступления зарплаты. Перенос крайнего срока оплаты позволит гражданам избежать просрочек и начисления пени, — сообщил парламентарий.

После вступления изменения в силу управляющим компаниям придется соблюдать новый федеральный стандарт. Они не смогут самостоятельно устанавливать иные сроки для внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее сообщалось, что при появлении первых сомнений в расчетах по ЖКУ следует обратиться в управляющую компанию за разъяснениями. Как заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, иногда необходимо направлять жалобу в надзорные органы, в том числе и прокуратуру, которая имеет право проводить проверки и требовать устранения нарушений.

Госдума
ЖКУ
оплата
сроки
