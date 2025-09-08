Россиянам рассказали, как не попасть в хитрую ловушку коммунальщиков Эксперт по ЖКХ Бондарь: при подозрениях в счетах по ЖКУ стоит обратиться в УК

При появлении первых сомнений в расчетах по ЖКУ следует обратиться в управляющую компанию за разъяснениями, советует общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что иногда, при наличии оснований, необходимо обращаться в надзорные органы, в том числе и прокуратуру. Эксперт подчеркнул, что полномочия прокуратуры в этой сфере определены законом, который дает право проводить проверки и требовать устранения нарушений, если права граждан ущемляются.

Мы имеем право знать, за что платим. Слова генпрокурора РФ Игорь Краснова о том, что тарифы не должны быть «страшилкой» для людей, очень точно отражают суть. Если у вас возникают сомнения в справедливости начислений, вы всегда можете обратиться за разъяснениями в свою управляющую компанию. А при наличии оснований — и в надзорные органы, включая прокуратуру. Прозрачность в сфере ЖКХ — это не привилегия, а наша общая цель и законное право, — высказался Бондарь.

По его словам, новость от Генеральной прокуратуры о злоупотреблениях в сфере ЖКХ в очередной раз заставляет задуматься о том, за что россияне платят по своим квитанциям. Проверки показали, что в тарифы на свет, воду и тепло могли включаться расходы, которые не имеют никакого отношения к коммунальным услугам, подчеркнул эксперт.

Представьте, что в стоимость кубометра воды или киловатт-часа электроэнергии могут быть заложены траты на чьи-то корпоративы, дорогостоящие семинары и даже оплата поездок к местам отдыха для членов семей сотрудников. В некоторых случаях в тарифные счета граждан иногда включались расходы на покупку автомобилей представительского класса. Похоже, некоторые организации решили, что их комфортную жизнь должны оплачивать обычные потребители. Масштаб проблемы, судя по всему, немаленький. Говорится, что прокуратура уже потребовала скорректировать тарифы на общую сумму более 5,7 миллиарда рублей. Это огромные деньги, которые, по-видимому, были необоснованно собраны с населения по стране, — заявил Бондарь.

Он подчеркнул, что тарифы должны покрывать только экономически обоснованные расходы, необходимые для нормальной работы коммунальных систем. То есть на ремонт труб деньги закладывать можно, а вот на банкеты — уже нет, — разъяснил эксперт.