«Страшилка на ночь»: Краснов о злоупотреблениях по тарифам ЖКХ Краснов: Генпрокуратура пристально следит за сферой ЖКХ

Некоторые российские чиновники используют понятие «тариф» как «страшилку на ночь» для добросовестных плательщиков, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. Он предупредил, что ведомство пристально следит за «любителями начислений», передает РБК.

Сфера ЖКХ является одной из наиболее чувствительных. Результаты проверок, к сожалению, невольно наводят на мысль, что чиновники используют понятие «тариф» в качестве «страшилки на ночь» для добросовестных плательщиков, — отметил генпрокурор.

До этого эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что в случае самовольного остекления или обшивки балкона грозит штраф до 2,5 тысячи рублей. По его словам, помимо денежного взыскания, собственника обяжут сделать демонтаж за свой счет.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов напомнил россиянам, что Социальный фонд РФ может удержать часть пенсии при выплате, если у граждан имеются долги, в том числе за ЖКУ. По его словам, по общим долгам может быть удержано не более половины пенсии. При этом по алиментным обязательствам разрешается удерживать до 70%.