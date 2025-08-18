Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025

Россиянам объяснили, какие суммы могут удержать при выплате пенсии

Депутат Нилов заявил, что СФР может удержать часть пенсии при наличии долгов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальный фонд России может удержать часть пенсии при выплате, если у граждан имеются долги, предупредил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. По его словам, которые приводит РИА Новости, по общим долгам может быть удержано не более половины пенсии. Однако по алиментным обязательствам разрешается удерживать до 70%.

Новое правило гарантирует, что после всех удержаний у пенсионера должно оставаться не менее прожиточного минимума в целом по Российской Федерации. В 2025 году это от 19329 рублей по России, — отметил Нилов.

Он добавил, что вопрос удержаний части пенсии требует повышенного внимания. Депутат объяснил это тем, что данный процесс напрямую затрагивает социально уязвимые категории граждан.

Ранее Нилов прокомментировал слова коллеги из Госдумы Ирины Родниной, что россиянам пора начать самим думать, на что им придется жить в старости. Он напомнил, что нередко возникают ситуации, когда из-за неофициальной работы гражданину не платят пенсионные взносы и не зачисляются страховые баллы.

