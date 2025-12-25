Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 13:29

«Нужно больше»: Трамп рассказал, какие кадры необходимо привлечь в США

Трамп призвал привлечь в США больше интеллектуальных кадров

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Соединенные Штаты нуждаются в привлечении большего количества интеллектуальных кадров, заявил президент Дональд Трамп. Глава государства, отвечая на звонки детей и их родителей о «полете» Санта-Клауса над Землей, отметил, что «умных людей» должно стать еще больше, передает Financial Express.

Вы, должно быть, очень умный человек. Нам нужно больше людей с высоким уровнем интеллекта в нашей стране, — сказал Трамп в ходе разговора с детьми и родителями.

Ранее США ввели полный запрет на въезд для граждан пяти стран Африки и Азии, о чем написали на сайте Белого дома. В перечень вошли Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Южный Судан и Сирия.

До этого у стен Белого дома прошла акция протеста, собравшая более 100 человек. Участники выступили с резкой критикой администрации президента США Дональда Трампа, требуя отставки республиканца. Главным объектом их недовольства стали жесткие меры в отношении нелегальных мигрантов.

Также американский лидер заявил, что неповиновение президенту страны не является нормальным. По его словам, конгрессмен от демократов Марк Келли поступил неправильно. В данном случае речь идет о призыве военных не исполнять приказы Белого дома в случае, если они противоречат закону.

