Рютте пришлось «нырять» перед Трампом ради Гренландии

Генсекретарь НАТО Марк Рютте во время встречи с президентом США Дональдом Трампом по вопросу Гренландии придерживался тактики субмарины, пишет Financial Times. Как сообщает издание, он старался не говорить лишнего, чтобы расположить к себе республиканца.

Рютте лучше всех понимает принцип подводной лодки при общении с Трампом. Ты остаешься под водой, не создаешь волн и всплываешь только тогда, когда это абсолютно необходимо, чтобы что-то сделать, — сказано в материале.

Издание пишет, что более десятка друзей и коллег, а также бывших союзников и политических оппонентов генсека НАТО охарактеризовали его успех на переговорах с Трампом как «типичный для Рютте». Источники пояснили, что он делал ставку на поиск компромиссов, опираясь на личные контакты и неприкрытую лесть в адрес хозяина Белого дома.

Ранее сообщалось, что соглашение Трампа и Рютте предполагает размещение американских ракет на территории Гренландии и закрепляет за Вашингтоном право на разработку месторождений полезных ископаемых на остров. Источники рассказали, что реализация достигнутых договоренностей будет возможна лишь в случае, если республиканец выполнит свое обещание воздержаться от введения торговых пошлин.