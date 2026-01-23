Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 12:20

«Американские ракеты»: раскрыты детали сделки Трампа и НАТО по Гренландии

Соглашение Трампа и Рютте предусматривает размещение в Гренландии ракет США

Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press
Соглашение президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте предполагает размещение американских ракет на территории Гренландии и закрепляет за Вашингтоном право на разработку месторождений полезных ископаемых на острове, сообщает Bloomberg. Кроме того, во время встречи обсуждалось присутствие Китая.

Соглашение, о котором Трамп заявил после встречи с Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе, предполагает размещение американских ракет, предоставление прав на добычу полезных ископаемых с целью недопущения влияния Китая и усиление присутствия НАТО в Гренландии, — рассказал анонимный европейский чиновник.

Другой собеседник уточнил, что реализация достигнутых договоренностей будет возможна лишь в случае, если Трамп выполнит свое обещание воздержаться от введения торговых пошлин в отношении стран Европы. Также отмечается, что в ходе переговоров не затрагивалась тема суверенитета острова. По словам генсека Альянса, не обсуждался и вопрос наращивания американского военного присутствия.

Ранее сообщалось, что рамочное соглашение по Гренландии автоматически блокирует доступ России и Китая к инвестиционным проектам на острове. Всего в документе предусмотрено пять пунктов. В соглашении также прописано преимущество Вашингтона в том случае, если Гренландия когда-либо будет выставлена на продажу.

