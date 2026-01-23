Обезьяна похитила младенца и бросила его в колодец В Индии обезьяна похитила младенца и бросила его в колодец

В Индии обезьяна похитила 20-дневную девочку, после чего сбросила ее в глубокий колодец, передает журнал India Today. Отмечается, что младенец выжил, его оперативно извлекли из воды и оказали необходимую медицинскую помощь.

Очевидцы использовали петарды, чтобы отогнать стаю обезьян, добавили в источнике. Отец девочки полагает, что подгузник помог ей удержаться на плаву и не утонуть.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков посоветовал отпугивать диких животных с помощью мобильного телефона с включенным фонариком. По словам эксперта, при встрече со зверем в лесу важно сохранять спокойствие и осторожно отходить назад, двигаясь плавно и размеренно. Он подчеркнул, что не следует убегать от дикого животного, смотреть ему прямо в глаза, совершать резкие движения, размахивать руками или кричать.

До этого в Балаково пятилетний ребенок пострадал от укуса обезьяны, содержащейся в местном торговом центре, сообщила Балаковская городская клиническая больница. Девочка оказалась в хирургическом отделении, где ей поставили вакцину от бешенства.