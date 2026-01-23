Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 22:45

Обезьяна похитила младенца и бросила его в колодец

В Индии обезьяна похитила младенца и бросила его в колодец

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Индии обезьяна похитила 20-дневную девочку, после чего сбросила ее в глубокий колодец, передает журнал India Today. Отмечается, что младенец выжил, его оперативно извлекли из воды и оказали необходимую медицинскую помощь.

Очевидцы использовали петарды, чтобы отогнать стаю обезьян, добавили в источнике. Отец девочки полагает, что подгузник помог ей удержаться на плаву и не утонуть.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков посоветовал отпугивать диких животных с помощью мобильного телефона с включенным фонариком. По словам эксперта, при встрече со зверем в лесу важно сохранять спокойствие и осторожно отходить назад, двигаясь плавно и размеренно. Он подчеркнул, что не следует убегать от дикого животного, смотреть ему прямо в глаза, совершать резкие движения, размахивать руками или кричать.

До этого в Балаково пятилетний ребенок пострадал от укуса обезьяны, содержащейся в местном торговом центре, сообщила Балаковская городская клиническая больница. Девочка оказалась в хирургическом отделении, где ей поставили вакцину от бешенства.

Индия
обезьяны
похищения
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губерниев высказался о решении FIE по Эстонии из-за россиян
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 января 2026 года
Приметы 24 января — Федосеев день: кто такие трясовицы, как не заболеть
«Остался один вопрос»: Фидан о переговорах по Украине в Абу-Даби
Ад в детстве, тюрьма, любовница Полански: как Кински покорила Голливуд
Внучка Талызиной опубликовала фото в честь дня рождения актрисы
В Самаре из зоопарка сбежало огромное экзотическое животное
Пушилин предсказал рост территории России
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби по Украине завершились
В Киеве начали пылать трансформаторы
«Никто дверью не хлопает»: раскрыты детали переговоров в Абу-Даби
Появились первые кадры переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
Обезьяна похитила младенца и бросила его в колодец
Песков рассказал о продвижении работы по урегулированию на Украине
Пробка в Подмосковье вынудила людей выйти из автобусов и идти пешком
«Очень искренне»: Решетова рассказала о своей помолвке
Зачем Богомолов стал ректором? Что говорят Любимова, Шпагин о назначении
Мерц заявил о неготовности Германии к структуре управления Совета мира
Раненый боец ВСУ случайно выдал позицию сослуживцев
ВСУ нанесли удар по автобусу с мирными жителями под Белгородом
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.