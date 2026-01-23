Врачи вытащили с того света молодую россиянку после недельной температуры В Казани спасли 18-летнюю пациентку с муковисцидозом после недели самолечения

В Казани медики спасли 18-летнюю девушку с муковисцидозом, которая неделю занималась самолечением, передает Минздрав региона. В пресс-службе рассказали, что пациентка несколько дней пыталась самостоятельно сбить температуру. В момент приезда скорой она находилась в критическом состоянии.

На месте медики обнаружили девушку в критическом состоянии: без сознания, с признаками остановки дыхания и отсутствующими жизненными показателями. Как выяснилось, пациентка с диагнозом муковисцидоз в течение недели лечила лихорадку самостоятельно, без обращения к врачу, что привело к резкому ухудшению, — рассказали в Минздраве.

Муковисцидоз — это редкое наследственное заболевание, при котором нарушается работа желез внешней секреции. В организме человека образуется слишком густая и липкая слизь. Она поражает легкие, бронхи и органы пищеварения. Из-за этого возникают частые инфекции, кашель и проблемы с усвоением пищи. Болезнь считается хронической, но современное лечение позволяет продлить и улучшить жизнь пациентов.

