Трехсторонние переговоры в Абу-Даби по Украине завершились Reuters: первый день переговоров России, Украины и США в Абу-Даби завершился

Первый день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби завершился, передает агентство Reuters. Конкретные результаты встречи и договоренности сторон пока официально не анонсированы.

Переговоры в Абу-Даби на сегодня окончились, — говорится в материале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россию на переговорах в ОАЭ представляют исключительно военные. Однако он не стал уточнять, кто именно полетит в Абу-Даби. Песков обратил внимание и на то, что вывод украинских вооруженных сил с территории Донбасса является важнейшим условием для начала процесса мирного урегулирования, однако на переговорной повестке остаются и другие важные нюансы.

До этого в Сети опубликовали первые видеокадры трехсторонней встречи делегаций России, Соединенных Штатов и Украины. На опубликованных кадрах можно увидеть начало рабочей встречи представителей сторон. Конкретные детали и результаты обсуждения пока официально не раскрываются.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский определил состав делегации для участия в переговорах в Абу-Даби. Руководителем группы был назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров. В состав миссии также вошли глава офиса президента Кирилл Буданов и глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия.