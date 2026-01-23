Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Появились первые кадры переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

В Сети опубликованы первые кадры встречи делегаций РФ, США и Украины в Абу-Даби

В Сети опубликовали первые видеокадры трехсторонней встречи делегаций России, Соединенных Штатов и Украины, передает Emirates News Agency. Переговоры прошли в столице Объединенных Арабских Эмиратов, городе Абу-Даби.

На опубликованных кадрах можно увидеть начало рабочей встречи представителей сторон. Конкретные детали и результаты обсуждения пока официально не раскрываются.

Ранее о начале трехсторонних переговоров делегаций России, Украины и США в ОАЭ сообщал Sky News. При этом оставалось неизвестно, находятся ли в одном помещении представители Москвы и Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россию на переговорах представляют исключительно военные.

До этого президент Украины Владимир Зеленский определил состав делегации для участия в переговорах в Абу-Даби. Руководителем группы назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров. В состав миссии также вошли глава офиса президента Кирилл Буданов и глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

